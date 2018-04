Na reunião magna do Partido Democrata, Claude Lamberty foi eleito secretário-geral com 91,6% dos votos.

Claude Lamberty é o novo secretário-geral do DP

Na reunião magna do Partido Democrata, Claude Lamberty foi eleito secretário-geral com 91,6% dos votos.

O Congresso Nacional do Partido Democrata (DP), do atual primeiro-ministro Xavier Bettel, arrancou esta manhã, cerca das 10:00, em Limpertsberg, na cidade do Luxemburgo.

Um dos pontos em agenda era a escolha do novo secretário-geral do partido, cujo cargo tinha sido assumido de forma interina por Claude Lamberty desde a renúncia de Marc Ruppert.

Lamberty Claude recolheu a preferência dos congressistas e acabou mesmo por ser eleito secretário-Geral do DP, com 91,6% dos votos.



Nesta Convenção Nacional do DP, partido presidido por Corinne Cahen, ficou já uma outra certeza: as listas às eleições legislativas deste ano só serão publicamente apresentadas no próximo dia 3 de maio.

Veja alguns dos momentos que marcaram o congresso nacional do DP, esta manhã, no Tramsschapp :



13 Congresso Nacional do DP, 22.04.2018 ©Christophe Olinger

