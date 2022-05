Segundo informações da RTL, o atual secretário-geral do DP anunciará a sua candidatura a vice-presidente do partido liberal durante o congresso de junho.

Claude Lamberty, candidato a vice-presidente do DP

Depois da declaração de candidatura do ministro das Classes Médias e Turismo Lex Delles (DP), na semana passada, que está assim na corrida ao cargo de presidente do partido liberal, surge mais uma candidatura para o comité diretivo do partido. Segundo a RTL, Claude Lamberty, secretário-geral do DP desde 2017, será candidato a vice-presidente do partido.

Este cargo é atualmente ocupado pelo Ministro do Serviço Civil Marc Hansen, MP Max Hahn e Lex Delles. Este último deve ser eleito presidente do Partido Liberal no congresso do DP em 12 de junho, onde sucederá a Corinne Cahen. A Ministra da Família preside ao DP desde 2015. No final de março, anunciou que não se candidataria a mais nenhum mandato.

Estas mudanças acontecem pouco antes das próximas eleições legislativas de outubro de 2023. Em março, o LSAP, também começou a preparar-se para as eleições.

O Partido Socialista renovou a liderança do partido ao introduzir uma co-presidência repartida pelo deputado e prefeito de Dudelange, Dan Biancalana, e pela ex-secretária de Estado da Economia, Francine Closener.

*Publicado originalmente na edição francesa do Wort e editado por Paula Freitas Ferreira.

