A conversa com o escritor, encenador e ator foi tida entre a exibição das suas peças “Mais sois sans tweet”, uma espécie de a revolução não será feita por post, e “Les héros sont fatigants”. Duas obras que se debruçam sobre falhanços revolucionários e os seus intérpretes de carne e osso. No dia 5 de julho assinalam-se 51 anos da desocupação da última faculdade revoltada pela polícia. Depois de em 30 de junho de 68, De Gaulle esmagar a oposição nas legislativas, os estudantes da Faculdade de Medicina de Paris eram expulsos das instalações que ocupavam. Um símbolo de um falhanço numa época que parece colocada no fim dos tempos.

Luxemburgo 9 min.

Claude Frisoni.“Devemos ter a loucura de propor novas vias”

Nuno Ramos de Almeida A conversa com o escritor, encenador e ator foi tida entre a exibição das suas peças “Mais sois sans tweet”, uma espécie de a revolução não será feita por post, e “Les héros sont fatigants”. Duas obras que se debruçam sobre falhanços revolucionários e os seus intérpretes de carne e osso. No dia 5 de julho assinalam-se 51 anos da desocupação da última faculdade revoltada pela polícia. Depois de em 30 de junho de 68, De Gaulle esmagar a oposição nas legislativas, os estudantes da Faculdade de Medicina de Paris eram expulsos das instalações que ocupavam. Um símbolo de um falhanço numa época que parece colocada no fim dos tempos.

Hoje estamos tão longe do Maio de 68 como os seus atores estavam quase da I Guerra Mundial. A data ainda tem significado?

Sim. Mas primeiro gostava de sublinhar, que ao contrário do que pensam os franceses, o que sucedeu em 68 não foi apenas francês. Aconteceu na Alemanha, EUA, México e na Europa de leste também, houve uma espécie de fervilhar de agitações que envolveu todo o planeta. Corresponde a uma época em que as pessoas se deram conta que havia uma grande diferença entre a evolução dos espíritos e a situação social da responsabilidade dos Estados, das empresas e nas leis. Para a juventude isso não era admissível e as coisas explodiram. Era necessário que explodissem. Se não tivesse havido essas movimentações, não estou seguro que grande parte das mudanças a nível da moralidade e dos costumes, que tiveram lugar, fossem inevitáveis. Como eu digo na minha peça sobre a herança do Maio de 68, [“Mais sois sans tweet”] naquele tempo a mulher do general Charles de Gaulle recusava a presença de pessoas divorciadas nos jantares oficiais. O que também se verificava no Luxemburgo no Palácio grão-ducal. Hoje isso parece uma loucura impossível, quando quem está a receber no Eliseu pode ser três vezes divorciado e o primeiro-ministro do Luxemburgo é casado com um outro homem. Tenho duvidas que sem uma explosão e o tremor de terra de 68 tivéssemos chegado até aqui.

O Maio de 68 não foi só isso?

Na época não havia apenas uma exigência de mudança de costumes, também se exigia uma mudança nas condições de trabalho, nos salários, coisas que tinham implicações igualmente na vida dos trabalhadores e até na sociedade. Muitas dessas coisas, depois de um enorme movimento grevista, pareciam ter sido conquistadas nessa época. Houve um aumento de mais de 35% do SMIC [salário mínimo], mas na realidade com dois anos de inflação esse aumento foi anulado.

Na sua peça, fica a ideia que praticamente só resultou do ponto de vista da libertação dos costumes, que nos outros campos tudo foi recuperado pelo sistema. Não será porque essas outras coisas é que são a verdadeira causa de 68 e não a sua negação, como nos garantem hoje que são?

(Risos) O que diz parece tirado da ideia de contradição de Mao-Tsé-Tung. Mas é de alguma forma verdade: tiramos de uma realidade uma negação. Vem de Maio 68 a ideia que o imaterial, aquilo que somos e pensamos, é mais importante que os objetos que compramos. E hoje em dia foi recuperado por aqueles que vendem música pela internet. Hoje as coisas que se compram estão imaterializadas. O princípio não é mau, o que é mau é a ideia que aquilo que é imaterial seja só utilizado para fazer lucros. A ideia de partida é desviada e desnaturada, mas ao mesmo tempo que é a negação de 68, vem desse mesmo 68. Para mim, Steve Jobs é um genuíno produto de 68. É um génio que salvou a Apple e foi um génio quando a fundou com a convicção que um dia toda a gente teria um computador portátil, o que estava longe de ser previsível na época. Ao mesmo tempo tinha a firme convicção que as pessoas não o saberiam utilizar se não fosse intuitivo. O golpe de génio da Apple está ligada ao interface que criou que faz com que eu saiba utilizar um Mac, apesar de não perceber nada de computadores e muito menos de programação.

O Maio de 68 parece ter sido muitas coisas ao mesmo tempo. Enquanto uns lutavam por acabar com o capitalismo, outros contribuíam para conquistar uma espécie de fim dos modelos e a afirmação do individualismo que foi desembocar, de alguma forma, no neoliberalismo. Foi também a migração de muitos radicais maoistas para esse campo neoliberal, como Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann e tantos outros.

Vou ser bruto, é devido à crueldade da idade. Tenho a impressão que o seu sucesso relativo, o conforto material que gozam, associado ao envelhecimento, tornou-os nuns velhos imbecis inúteis.

Deixou-se de ter modelos, mas ao mesmo tempo deitou-se fora a ideia de sociedade, comunidade e de algo que é mais que uma soma de indivíduos.

Acho que essa questão coloca o dedo na ferida. Não se conseguiu construir um sistema de reflexão a partir de 68, que tenha em conta o falhanço dos modelos mas que não se contente com a total ausência de estruturas de proposições. Como é que isso foi possível? – não é um questão de retórica, mas não entendo essa incapacidade. Houve um pensador americano que, em 1965, descreveu tudo o que se vai passar com a crise ambiental e a mudança climática, devido ao capitalismo desregulamentado e imbecil. Foi o “inventor” do Municipalismo Libertário e chamava-se Murray Bookchin. É fascinante que tenha existido um autor que previu isto tudo e que ninguém tenha ouvido falar, nem durante todo o Maio de 68. Estranhamente, há um lugar no mundo em que se experimentou o seu modelo anarquista e moderno, em Rojava, nas zonas curdas autónomas na Síria. Aí tenta-se essa experiência de municipalismo anarquista: se há um presidente de uma localidade homem, há também um presidente dessa localidade mulher; há liberdade confessional, as pessoas decidem as coisas em conjunto. E é feito nas piores condições que possamos imaginar, durante uma guerra, e apesar disso, isto funciona.

Funciona ou como todas as experiências revolucionárias tem pavio curto?

Funciona pelo menos enquanto os turcos não os forem massacrar a todos. A questão que eu coloco é por que razão não se teve a ambição e coragem de tentar imaginar algo de novo. Maoismo e trotsquismo tudo isso são disparates imbecis. O capitalismo, como sabemos, é o único sistema económico que existe e funciona mas que vai direito à catástrofe porque o lucro não é unicamente gerador de progresso, mas também de catástrofes. O que podemos ter como alternativa?

Isso não se enquadra no pensamento pós-moderno depois de 68 que afirma que não pode haver uma ideia explicativa global?

Sim, e que também não há história e uma série de outras coisas. Em minha opinião, isto é uma forma suicidária de pensamento. Mesmo com o potencial de erro que existe devemos ter a loucura de tentar propor novas vias. Sabemos que a Revolução Industrial, ao mesmo tempo que criou escravos assalariados, gerou pensadores. Marx é um pensador que vem da Revolução Industrial. Mesmo sendo anarquista, não nego que está contida em Marx toda uma análise do funcionamento [do capitalismo] que se vem confirmando em grande parte. E no século XIX houve outros filósofos muito importantes que derivam deste momento da Revolução Industrial. Quem é o filósofo muito importante da segunda metade do século XX, depois de Sartre e Camus? Não vejo nenhum. Não há um pensamento que se imponha como um foco de discussão.

A razão não será porque hoje as coisas são mais vastas e complexas e dificilmente um pensador pode ter a veleidade de abarcar os conhecimentos de uma época? E os intelectuais públicos não são pensadores, são apenas gente que aparece na televisão.

Esse é um bom paradoxo. Há o acesso universal a tudo e depois há um mecanismo que reduz tudo à imagem e ao mediático. Eu tenho muita admiração por Umberto Eco, é um verdadeiro intelectual, mas também é uma pessoa capaz de usar o humor e a insolência. Um dia ele disse, de uma forma amarga, que graças às televisões e às redes sociais, um imbecil tem tanta audiência como um prémio Nobel. Pode parecer reacionário, não há falta de prémios Nobel que sejam verdadeiros imbecis. Por exemplo, há um que inventou o transístor, que advogava teorias racistas e era simpatizante de Hitler. Pode-se criticar esta situação, mas eu compreendo o que ele queria dizer: o nivelamento por baixo faz com que o ponto de vista de um professor de universidade e de um imbecil qualquer vai valer a mesma coisa para o sistema mediático.

Na sua peça sobre os heróis serem demasiado chatos [“Les héros sont fatigants”], faz uma espécie de analogia com o livro do desenhador Enki Bilal, “As falanges da Ordem Negra”, em que antigos combatentes das brigadas internacionais regressam, na velhice, para combater um fascismo nascente. Hoje para além desta crise intelectual não há também falta de um movimento popular como foi o movimento operário nesses tempos? Temos novos fascistas, mas não temos a sua oposição.

O que eu acho triste é que nessa época, da parte dos movimentos populares, não havia a banditagem da ‘recusa das elites’. As manifestações populares em França tinham na sua primeira fila Paul Langevin, físico reputado e um dos grandes nomes das ciências francesas; Juoliot-Curie, físico e filho de Marie Curie; e Picasso, o maior pintor do mundo na época. Eram os maiores intelectuais e estavam na primeira fila das manifestações.

Recusar a oligarquia pode não ser o mesmo que recusar as elites.

Hoje em dia há uma confusão total. Não sei se conhece o fotógrafo Gerald Bloncourt que fotografou os bairros de lata dos portugueses nos arredores de Paris e morreu há pouco tempo. Eu era muito amigo dele e organizei algumas exposições do seu trabalho. Sou um dos cinco que tem a sua fotografia original da criança com uma boneca no bairro da lata.

Vi um incrível documentário em que ele tentava descobrir uma mulher que tinha tido uma filha num autocarro no meio do bairro de lata...

Sim, e que tinha regressado a Portugal e era professora. Esse mesmo. Gerald dizia-me que nos bairros da lata que fotografou, que eram ilegais e as pessoas não tinham documentos, apesar disso as pessoas tinham conseguido organizar um sistema de creches e de correios no interior do próprio bairro. Até mesmo um sistema de polícia. Essas pessoas sem nada, mas que reconstruiram a França, foram capazes de se organizar e estruturar. É verdade que encontramos no povo gente com conhecimentos e vontade e que não recusam pensar, nem hostilizam os intelectuais. Tinha um amigo pintor que quando Picasso deixou de fazer a primeira página do L’Humanité o substituiu. Tinha um imenso orgulho em fazer essas capas, como os proletários que as compravam também tinham orgulho que grandes pintores as fizessem. Havia um sentimento de contestação a um sistema, mas não havia um ódio contra os intelectuais, como se vê hoje em dia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.