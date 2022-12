O objetivo é melhorar o acolhimento dos estrangeiros no Luxemburgo.

Luxemburgo 5 min.

Associações

CLAE quer ministério da Cidadania já no próximo Governo

Madalena QUEIRÓS O objetivo é melhorar o acolhimento dos estrangeiros no Luxemburgo.

A proposta está a ser apresentada pelo Comité da Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) aos diversos partidos políticos para que seja tida em conta já nas eleições do próximo ano. Criar um ministério da Cidadania que “permita repensar a política de acolhimento e integração e para a fazer de uma outra forma”, é o objetivo sublinha Anita Helpiquet, do CLAE.



“Hoje cada problemática que um imigrante enfrenta está fragmentada por diversos ministérios, e muitas vezes não se sabe a quem recorrer, por isso precisamos de apenas um ministério interlocutor seja para as questões do acolhimento, habitação ou cidadania” sublinha Umberto Picariello, vice-presidente do CLAE. Um ministério que poderá “apoiar e coordenar uma politica transversal que permita de favorecer o conjunto das expressões de cidadania e todo o trabalho associativo que é feito na valorização das expressões culturais”, acrescenta Anita Helpiquet. “Até porque é importante apoiar todas as novas expressões associativas que emergem que correspondem a novas formas de ser e de estar”, sublinha.

Depois há uma questão de repensar uma mudança de perspetiva. “Até agora a integração era considerada um problema social, e por isso estaria na tutela do ministério da Família, o que gostaríamos era retirar a questão do acolhimento de pessoas imigrantes, de uma visão puramente social, repensando a integração numa sociedade no seu conjunto”, esclarece Anita Helpiquet. Pretende-se, assim, acabar com o paradigma da integração em que “o imigrante tinha que se integrar na sociedade de acolhimento, considerando a sociedade como dividida em dois”, adianta. Passaríamos assim a estar “centrados no conceito de cidadania que permite a cada pessoa que vive aqui no Luxemburgo ser reconhecida como cidadão por inteiro”, sublinha. “O que implica que cada um veja reconhecidos os direitos políticos e sociais, mas também a participação enquanto cidadão, que vai para além da participação social e política”, acrescenta Anita Helpiquet.

Autarcas apelam aos estrangeiros para se inscreverem nas listas eleitorais A inscrição nos cadernos eleitorais está mais facilitada com a abolição da cláusula residência de cinco anos no país. A eleições decorrem no dia 11 de junho de 2023.

O CLAE apela a uma forte participação dos migrantes nas eleições comunais porque “a participação dos residentes de nacionalidade estrangeira na vida comunal é fundamental, porque vivem nessas comunas e devem poder escolher votando”, apela Umberto Picariello. Mas para isso “têm que inscrever-se, um processo que ainda tem muitos obstáculos”, sublinha. Mas o CLAE vai mais longe e defende o direito dos migrantes poderem também passar a votar nas eleições legislativas. “Este é o nosso próximo combate”, afirma o vice-presidente do Clae. “Se contarmos que 50% da população do Luxemburgo são de nacionalidade estrangeira e eliminar metade da população das eleições não é normal”, alerta o dirigente associativo.

Acolhimento e habitação continuam a ser principais problemas

Na lista dos principais problemas que afetam os imigrantes estão “o acolhimento que continua a ser um grande problema, porque nem todas as comunas têm agentes compreensivos, muitas vezes recebemos queixa de migrantes que foram mal acolhidos”, sublinha o vice-presidente do CLAE. Depois existem as questões do trabalho e da habitação. “Para além da migração altamente qualificada temos também um migração à margem, que é também lusófona, chega em condições muito diferentes: têm que encontrar um trabalho, uma habitação, aprenderem as línguas, para além de se sentirem sós num primeiro momento”, alerta Anita Helpiquet. Por isso “o movimento associativo é fundamental”, sublinha. Depois surgem os problemas, num segundo momento, “de reagrupamento familiar, de conseguir trazer a família que ficou nos países de origem”, diz.

Mas existe ainda um novo fenómeno de “mulheres emigram sozinhas e que deixam o seu país de origem, porque não têm outra escolha. Por vezes deixam os seus filhos para trás e algumas podem ser vítimas de violência doméstica quando estão em casal”, alerta.

Aprender a cidadania nas escolas

Para o CLAE é ainda fundamental que se crie a aprendizagem da cidadania democrática mais cedo nas escolas. “O construir uma sociedade em conjunto também se deve aprender e deveria ser uma matéria de estudo introduzido no sistema escolar” apela Umberto Picariello. “O grande problema é quando não conhecemos alguma coisa, temos medo que acaba por gerar a fobia, que por sua vez cria o racismo e xenofobia. Para isso é necessário estudar as diferentes religiões, as diferentes culturas e quando conhecemos as coisas desde muito cedo, deixamos de ter medo”, adianta o dirigente do CLAE.

Depois o acesso ao sistema educativo continua a ser um problema com abandono e insucesso escolar de muitos migrantes. “A língua pode ser um grande problema, e não se deve julgar o futuro do aluno pelo facto de não falar uma língua. Como é o caso do alemão para as crianças francófona.s”, sublinha o vice-presidente do CLAE. “Existe ainda o problema da orientação, quando se faz a triagem das crianças, ir para o clássico ou profissional, muito cedo quando têm apenas 11 anos”, acrescenta Anita Helpiquet.

A dificuldade de integração das crianças na escola continua a ser “um dos grandes problemas”, denuncia Umberto Picariello. Porque “muitos pais fazem o sacrífico de emigrar para garantir um futuro melhor para os seus filhos. A grande injustiça que vivem é quando se apercebem que as crianças não têm sucesso na escola”, alerta Anita Helpiquet.x

Festival das Migrações festeja 40 anos Este anos comemora-se a edição 40 do Festival das Migrações com o regresso à LuxExpo. Um evento fundamental que permite que “ todas as associações do Clae favorecerem as expressões culturais e consideramos que é através da relação destas expressões culturais que poderemos construir as relações no país” diz Anita Helpiquet. “Sem se fecharem na sua própria cultura, mas fazendo uma relação entre as duas culturas: a do país de acolhimento e a do país de origem”, acrescenta. Vai ser um festival com a estrutura tradicional, com os stands e o salão do livro, mas que terá um novo conceito da “Aldeia com instalações lúdicas e artísticas em volta da participação da cidadania política e com as redes que suportam a vida associativa”, sublinha, Tudo para demonstrar que “o movimento associativo está em forte recomposição, com novas estruturas que emergem no Luxemburgo. E é que com a relação de todos estes movimentos que teremos uma nova sociedade cívica, com novas formas de ser que tragam o empenho dos jovens”, conclui.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.