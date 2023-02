Alguns atrasos e supressões de comboios podem decorrer ao longo do dia, alertam os CFL.

Circulação retomada entre Luxemburgo e Thionville a partir das 14h30

A circulação de comboios da linha 90 entre o Luxemburgo e Thionville, que tem estado suspensa nos dois sentidos desde o início da manhã, será restabelecida de forma progressiva a partir das 14h30, informaram os Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL) em comunicado.



Segundo os CFL, a interrupção deveu-se a uma "intervenção dos serviços de socorro em Bettembourg". Inicialmente, a retoma da circulação estava prevista para as 12h.

A empresa ressalva, no entanto, que poderão ocorrer alguns atrasos e supressões de comboios ao longo do dia, e aconselha os utilizadores a consultar as informações atualizadas dos horários no site ou aplicação móvel dos CFL.

As perturbações nos comboios deverão continuar a afetar as ligações ferroviárias entre o Grão-Ducado e as cidades francesas de Thionville e Metz devido à greve dos trabalhadores dos comboios franceses (SNCF), que decorre até esta quinta-feira, no âmbito da contestação generalizada sobre o aumento da idade da reforma dos 62 para os 64 anos.

