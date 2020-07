Não há perspetivas para reabrir a linha do Norte.

Circulação ferroviária Alfarelos e Pombal cortada sem perspetiva de abertura

Lusa Não há perspetivas para reabrir a linha do Norte.

A circulação ferroviária entre as estações de Alfarelos e Pombal, na Linha do Norte, está suspensa desde as 15:30, sem perspetivas de reabertura, devido ao descarrilamento do Alfa Pendular ocorrido hoje, indicou fonte da CP – Comboios de Portugal.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte adiantou que a empresa vai garantir “transbordo rodoviário” aos passageiros dos comboios em circulação.

O descarrilamento do comboio Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, fez hoje dois mortos, sete feridos graves e 30 ligeiros, segundo a Proteção Civil distrital.

O comandante distrital da Proteção Civil, Carlos Tavares, adiantou que todos os feridos já foram retirados da composição e transportados para o Hospital de Coimbra.

O comboio seguia no sentido sul-norte e o descarrilamento ocorreu após o embate entre o Alfa Pendular e uma máquina de trabalho, tendo o alerta sido dado às 15:30, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) anunciou, entretanto, que vai investigar as causas do acidente.

Fonte do GPIAAF disse à agência Lusa que a equipa de investigação já está a caminho do local para dar início às investigações e apurar as circunstâncias em que se deu o acidente.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.