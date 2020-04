Máscaras faciais serão obrigatórias em todos os transportes

Circulação de transportes públicos irá aumentar na próxima segunda-feira

Com intenção de dar resposta ao aumento no fluxo de viajantes que virá da reabertura parcial do ensino secundário na próxima segunda-feira, o Ministério dos Transportes anunciou que a frequência dos autocarros irá aumentar.

As máscaras faciais são obrigatórias nos autocarros, comboios e elétricos e é provável que a polícia efectue controlos, avisa o Ministério num comunicado sobre a reposição e aumento de circulação de alguns transportes públicos.



As linhas de autocarro da RGTR voltarão a funcionar normalmente, assim como os autocarros de fim-de-semana, uma vez que a próxima fase do plano de saída gradual do confinamento terá início na próxima segunda-feira, com a reabertura parcial das escolas secundárias.

O transporte escolar também será retomado com pequenos ajustes, uma vez que as aulas deverão terminar às 12h45.

A rede de elétricos também funcionará de acordo com o seu horário normal a partir de segunda-feira. Isto significa que os eléctricos funcionarão a cada 15 minutos entre o LuxEpo e a Place de l'Etoile.

Os autocarros TICE no sul do país retomarão a sua frequência normal no dia 11 de maio. O Ministério apontou ainda que as linhas de comboio circularão duas vezes por hora ao longo do dia, a partir desse dia, mas que a frequência aumentará a 25 de maio.

Covid-19. Sem máscara? A partir de amanhã a polícia vai multar As equipas policiais vão estar nas ruas atentas a quem não cumprir a lei. 149 euros de multa para quem não usar proteção bocal, quebrar o distanciamento social ou deslocar-se de automóvel sem justificação.

O serviço de autocarros CABAPS para pessoas com deficiências físicas ou mentais que trabalham em "ateliers protegidos" e outros indivíduos com necessidades especiais começará a funcionar normalmente a partir desta semana.

