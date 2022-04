Um atropelamento na linha ferroviária perto da rue de la Déportation em Hollerich, na capital, causou a interrupção da circulação ferroviária entre o Luxemburgo, Bertrange e Leudelange durante toda a manhã e início da tarde.

Atropelamento mortal

Circulação de comboios entre Luxemburgo, Bertrange e Leudelange retomada a partir das 14h

Segundo a informação mais recente enviada às redações pelos CFL a circulação dos comboios entre Luxemburgo e Bertrange-Strassen (linha 50) e Luxemburgo-Leudelange (linha 70) "retomou progressivamente a partir das 14h" desta quarta-feira. "No entanto, alguns atrasos e cancelamentos podem ainda ocorrer" ao longo do dia, acrescenta a empresa.

O tráfego ferroviário entre Luxemburgo e Bertrange-Strassen (linha 50) e Luxemburgo-Leudelange nos dois sentidos esteve parado durante várias horas esta quarta-feira de manhã após um atropelamento mortal na linha, perto da rue de la Déportation, em Hollerich.

Tráfego na linha 30 com algumas perturbações

Na nota, os caminhos-de-ferro luxemburgueses acrescentam ainda que devido a um "problema técnico" o tráfego na linha 30 está com algumas perturbações.

"Os comboios Luxemburgo-Wasserbillig estão cancelados até às 18h, no entanto os comboios Luxemburgo - Wittlich servem todas as paragens na linha 30. Os utentes podem ainda utilizar os comboios Luxemburgo-Koblenz que servem as estações do Luxemburgo, Sandweiler-Contern e Wasserbillig", acrescenta a empresa.

As perturbações e horários atualizados dos comboios podem ser consultadas através da aplicação móvel ou do site oficial dos CFL.

