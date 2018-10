A circulação de comboios entre Thionville e o Luxemburgo está interrompida nesta quarta-feira de manhã. Uma perturbação que se estende até à gare de Metz e deve durar toda a manhã.

Circulação de comboios interrompida entre Thionville e o Luxemburgo

A circulação de comboios entre Thionville e o Luxemburgo está interrompida nesta quarta-feira de manhã. Uma perturbação que se estende até à gare de Metz e deve durar toda a manhã.

Na origem do problema está uma avaria técnica relacionada com um comboio de mercadorias que está a bloquar a linha e tem perturbado as ligações no eixo Metz - Luxemburgo desde as 7h15 da manhã.

Os responsáveis sa SNCF estão e tentar remover a composição da linha, que tem gerado uma acumulação de utentes em Thionville que têm sido transportados de autocarro.

Prevê-se que as perturbações se prolonguem ao longo de toda a manhã.







