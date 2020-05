Apesar da luz verde do governo, o setor opta pela “reabertura controlada” e mantém as trancas à porta.

Cinemas vão continuar fechados até 17 de junho

(Notícia atualizada a 27 de junho às 07:46. Título alterado para '17 de junho'. Por lapso tínhamos referido julho. Pedimos desculpa aos nossos leitores.)

Sem condições para assegurar um regresso em segurança às salas de cinema, os empresários do setor decidiram manter o cadeado na porta até 17 de junho. A decisão estende-se aos teatros, apesar do governo liderado por Xavier Bettel ter incluido as salas de espetáculo no plano de desconfinamento.

"Para nos dar tempo de finalizar todos os preparativos e de receber os nossos clientes nas melhores condições possíveis, as salas de cinema do país decidiram, em conjunto, reiniciar as primeiras exibições a partir de 17 de junho”, confirmam os promotores culturais num comunicado envidado às redações.

"Pedimos, portanto, ao nosso público fiel e às nossas equipas que mostrem um pouco mais de paciência para que possamos, mais uma vez, dar-lhes a experiência do grande ecrã que nos faz muita falta", acrescentam.

