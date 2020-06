A reabertura das salas acontece já no próximo dia 17 de junho.

Cinemas Kinepolis já têm bilhetes à venda

Os amantes da sétima arte já podem começar a preparar o seu regresso às salas de cinema do país. A cadeia de cinemas Kinepolis já tem os bilhetes à venda na Internet com vista à reabertura das salas, que acontece já no próximo dia 17 de junho.

Segundo a informação divulgada pelo grupo, que explora grande parte das salas de cinema do Luxemburgo, os bilhetes podem ser adquiridos através do seu site (kinepolis.lu) ou aplicação móvel (Kinepolis).

Como já tinha sido anunciado, os cinemas do país voltam a abrir as portas no dia 17 de junho. A partir dessa data, os cinemas Kinepolis estarão a exibir filmes como “De Gaulle”, “The Hunt” ou “Mina und die Traumzauberer”.

Além disso, os espetadores que não tiveram oportunidade de ir ao cinema antes do encerramento das salas, decretado pelo Governo no âmbito da luta contra a pandemia de covid-19, poderão agora ver os filmes que estavam em cartaz na altura. É o caso de “The Gentlemen”, “The Invisible Man”, “Sonic”, “Onward”, “Call of the Wind” ou “Doolittle”. Além dos ingressos, os espetadores podem também, desde já, encomendar as pipocas, bebidas e outros ‘snacks’. Está tudo no novo serviço “KineGo”, que propõe vários menus.

O grupo Kinepolis adianta que a venda de bilhetes e comida no local continua a ser possível, mas os espetadores são encorajados a fazer as reservas e compras previamente de modo a evitar a formação de filas nos espaços dos cinemas. Se a transação for feita no local, o grupo avisa que só aceita pagamentos com cartão.

A venda online é apenas uma das medidas de segurança para evitar a transmissão do vírus. O uso de máscara é obrigatório nas várias zonas dos cinemas, sendo que a proteção bocal só deve ser removida depois de o espetador estar sentado no seu lugar, na sala.

A distância de dois metros será mantida entre cada “agregado”. Isto é, uma família que viva debaixo do mesmo teto, por exemplo, poderá ficar sentada lado a lado, sem lugares vagos a garantir o distanciamento. Nos restantes casos, será respeitado o distanciamento de dois metros entre os espetadores. A cadeia de cinemas garante ainda que, após cada sessão, as salas serão alvo de uma “limpeza rigorosa com os devidos produtos”.



