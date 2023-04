O acidente aconteceu perto do meio-dia e fez dois feridos.

Acidente

Cinco veículos envolvidos em colisão na A3

Cinco veículos estiveram, ao final desta manhã, envolvidos numa colisão na A3, pouco antes do cruzamento de Gasperich, em direção à capital, anunciou a Central de Socorro e de Emergência (CSU, na sigla em francês) da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

O acidente, que aconteceu no limite do fim do estaleiro das obras de alargamento das faixas de rodagem da autoestrada, fez dois feridos e levou à formação de engarrafamentos de vários quilómetros.

Também esta sexta-feira foram registadas mais quatro colisões: na N13, entre dois veículos; na CR134, entre dois veículos; na N15, em Ettelbruck, entre dois veículos e na CR101 entre uma viatura e um motociclista. Cada um destes acidentes fez um ferido.

