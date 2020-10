Contaminados com óxido etílico, cereais, farinha e baguetes foram retirados das prateleiras do Grão-Ducado pelo elevado risco cancerígeno.

Cinco produtos com sementes de sésamo retirados do mercado

Contaminados com óxido etílico, cereais, farinha e baguetes foram retirados das prateleiras do Grão-Ducado pelo elevado risco cancerígeno.

Nos próximos dias, não deverá encontrar, pelo menos, cinco produtos nos supermercados e mercearias do país. Devido ao seu elevado risco cancerígeno, os pães e farinhas com sementes de sésamo foram retirados das prateleiras por ordem do governo.

Assinado pelo Comissário do Governo para Qualidade, Fraude e Segurança Alimentar, o despacho que mandou apreender os produtos de panificação explica que foi detetada uma contaminação com óxido etílico e que, portanto, nenhuma das farinhas, pães ou cereais devem ser consumidos.

Tratam-se, então, dos Bagels de sésamo do Delhaize e do Auchan, da farinha "Mélange 9 céréales pour pain foncé" da Boni Selection, do pão "All-in mix pour pain foncé 9 céréales, da farinha "Mix pour pain foncé" da Soubry e do pão low-carb da Sozie.





