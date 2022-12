Os quatro homens e uma mulher são suspeitos de roubar endoscópios no valor de um milhão de euros de uma clínica em Nancy, França.

Cinco pessoas detidas no Luxemburgo por roubo de material médico em França

Cinco pessoas foram detidas no Luxemburgo por roubou de equipamento médico de um hospital de Nancy, França, no valor de um milhão de euros. A detenção aconteceu a 24 de novembro pela polícia luxemburguesa e os detidos foram, entretanto, entregues às autoridades francesas onde decorre a investigação judicial.

A 5 de dezembro, os suspeitos foram entregues às autoridades francesas, e acusados e presos preventivamente "roubo em bando organizado e associação criminosa com vista à prática de um crime", afirmou o Ministério Público de Nancy.

A 17 de novembro, os quatro homens e uma mulher, de nacionalidade colombiana, terão roubado equipamento de endoscopia de uma policlínica nesta cidade, "incluindo 18 máquinas a 30.000 euros cada". A perda total foi avaliada em "quase 1 milhão de euros", de acordo com o Procurador de Nancy.

Detenção no final de novembro em Livange

"Após trocas de informação com os serviços da polícia judiciária belga e luxemburguesa", a totalidade do material foi localizada alguns dias mais tarde numa estação de correios em Arlon, na Bélgica, "onde tinha sido depositado em quatro parcelas" com destino a Bogotá, na Colômbia, disse a mesma fonte.

Os intercâmbios "entre os três serviços da polícia judiciária de França, Bélgica e Luxemburgo" "rapidamente" levaram à identificação dos alegados autores, "um grupo criminoso de cinco criminosos colombianos", quatro homens e uma mulher, detidos a 24 de novembro pela polícia luxemburguesa "num albergue da juventude" no Grão-Ducado, em Livange.

As buscas nos quartos levaram à apreensão de "sacos, malas e vestuário utilizados na prática dos atos e identificados nas imagens de videovigilância", de acordo com o Ministério Público.

"A investigação judicial procurará compreender" em particular "se outros factos da mesma natureza lhes serão provavelmente atribuídos", afirmou ainda o Ministério Público de Nancy.

