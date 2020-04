A cidade do Luxemburgo vai iniciar a distribuição através dos correios, a partir da próxima segunda-feira.

Cinco máscaras por pessoa distribuídas nas caixas de correio

A cidade do Luxemburgo revelou, esta quinta-feira à tarde, que a entrega das máscaras será feita a partir da próxima segunda-feira, "através de uma distribuição pelas caixas do correio". Cada cidadão terá direito a cinco máscaras, que lhe serão fornecidas com instruções sobre como as usar. A Comuna do Luxemburgo recorda que "o simples uso de uma máscara, por si só, não oferece protecção contra o risco de contágio". Pede-se que se mantenha a distância física, que se respeitem os gestos de barreira e que se limitem os movimentos ao estritamente necessário".

Em Larochette, serão os agentes municipais, acompanhados por um membro da Corpo Grão-Ducal dos Incêndios e de Socorro que distribuirão as máscaras em casa das pessoas na segunda-feira, entre as 9:00 e as 17:00.

Se vive em Larochette mas não pode estar em casa para receber as suas máscaras na segunda-feira, deverá telefonar, na terça-feira para o seguinte número: 83 70 38-1. Poderá depois ir buscar as máscaras à comuna.

Recorde-se que o primeiro - ministro, Xavier Bettel, revelou ontem que a partir de segunda-feira será obrigatório o uso de máscara, quando não for possível manter os dois metros de distância de segurança.

