Cinco imigrantes sem documentos descobertos em camião na A3

Agentes alfandegários do Luxemburgo (douanes et accises) encontraram quatro adultos e uma criança, sem documentação, no interior do reboque de um camião. A descoberta teve lugar esta manhã, durante uma fiscalização na área de serviço fronteiriça de Dudelange, na autoestrada A3.

O camião, de matrícula britânica, era proveniente de França e tinha como destino a Bélgica. Mas às 10h15 teve de interromper a marcha devido à fiscalização das autoridades luxemburguesas.



As cinco pessoas, sem documentação, foram reencaminhadas para um centro de acolhimento de refugiados sob tutela do Ministério da Integração, enquanto decorrem as investigações.