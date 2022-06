Todos os anos, cerca de cinco homicídios não são detetados nas autópsias e 45 mortes não naturais são classificadas como naturais no Luxemburgo.

Há cinco homicídios por ano que não são detetados nas autópsias no Luxemburgo

Tiago RODRIGUES Todos os anos, cerca de cinco homicídios não são detetados nas autópsias e 45 mortes não naturais são classificadas como naturais no Luxemburgo. As estimativas foram reveladas pela ministra da Justiça, Sam Tanson (déi Gréng), numa resposta parlamentar.

O tema foi levantado pelos deputados Mars Di Bartolomeo e Dan Biancalana (LSAP), lembrando que o problema dos homicídios que escapam à justiça penal está atualmente a ser debatido na Bélgica. Naquele país, estima-se que pelo menos 75 mortes suspeitas passem despercebidas todos os anos.



Uma das formas mais eficazes de distinguir entre morte natural e homicídio é a autópsia, notam os deputados, lançando a seguinte pergunta parlamentar à ministra da Justiça: "Quantas autópsias são realizadas anualmente no Laboratório Nacional de Saúde (LNS) e quais as razões para a sua realização?".

Média de 130 autópsias por ano

Numa resposta conjunta de Sam Tanson e da ministra da Saúde, Paulette Lenert, é revelado que todos os anos cerca de 100 autópsias forenses são realizadas pelo departamento de medicina legal do LNS e cerca de trinta autópsias clínico-patológicas são realizadas pelo Centro Nacional de Patologia.

"As autópsias forenses são realizadas a pedido das autoridades judiciais competentes, enquanto que as autópsias clínicas são geralmente realizadas a pedido do médico assistente", esclareceram.



As ministras referem ainda que as autópsias forenses são realizadas para confirmar ou excluir uma suspeita de morte não natural - se já houver indícios - e assim esclarecer o tipo de morte.

Já a autópsia clínico-patológica é normalmente utilizada para verificar a qualidade do pré-tratamento médico, determinando a extensão da doença subjacente, ou para medir a eficácia das medidas terapêuticas e para esclarecer a causa imediata da morte.

Número de autópsias é baixo em comparação com outros países

Outra questão lançada pelos deputados do LSAP foi sobre a comparação da taxa de autópsias do Luxemburgo em relação a outros países, como a Alemanha (8%), os EUA (12%) ou os países escandinavos (30 a 50%).

De acordo com as ministras, a taxa de autópsias forenses no Luxemburgo situa-se entre 2 e 2,5% de todos os óbitos. "Esta taxa é comparável à da Alemanha, que se situa entre 2 e 5%", salientam.

Em contrapartida, explicam, a taxa global (autópsias forenses e patológicas combinadas) é de cerca de 3% e "está muito abaixo das taxas alemãs e norte-americanas".



Em 2021, por exemplo, a taxa global foi de 2,7%, com um total de 119 autópsias realizadas entre as 4338 pessoas falecidas nesse ano. Dessas, 94 foram autópsias forenses (2,2%) e 25 foram autópsias patológicas (0,6%). O número foi superior ao do ano anterior (114 autópsias no total), mas inferior em relação aos anos 2019 e 2018 (ambos com 124) e 2017 (com 150 e uma taxa global de 3,6%).

Nenhum caso de homicídio detetado após autópsia desde 2014

Questionadas ainda sobre quantas mortes que se julgavam ser naturais foram detetadas como homicídios após autópsia, as ministras responderam que nenhum caso foi identificado no Luxemburgo desde abril de 2014. "Note-se que as mortes consideradas naturais não são geralmente sujeitas a uma autópsia forense", lembraram.

Segundo as ministras, o número de homicídios que não foram detetados após autópsia "só pode ser estimado". "Na Alemanha, estudos realizados sobre este assunto levam a concluir que até 10.000 mortes não naturais são classificadas anualmente como mortes naturais e até 1.200 homicídios por ano continuam por detetar. Em comparação com o Luxemburgo, isto significaria que cerca de 45 mortes não naturais adicionais e cerca de cinco homicídios não detetados teriam de ser assumidos todos os anos", concluíram.

Tanson e Lenert salientam ainda que "a fim de detetar provas de uma morte não natural, é essencial que uma autópsia médica seja realizada de forma consciente e que a certidão de óbito seja preenchida correctamente".

"A autópsia não é apenas um meio para determinar a morte, mas também para determinar se são necessários mais exames antes do enterro ou mesmo da cremação, ou se são necessárias mais investigações", acrescentaram, afirmando que uma segunda autópsia antes da cremação poderia levar a uma maior taxa de depuração.

"Em particular, permitiria verificar a plausibilidade das certidões de óbito e descobrir as mortes não naturais (originalmente classificadas como naturais). O governo começou a pensar sobre isto", garantiram.

