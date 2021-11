Os serviços de emergência do Luxemburgo (CGDIS) confirmaram que de cada acidente resultou um ferido.

Trânsito

Cinco feridos nas estradas luxemburguesas em apenas uma hora

Os serviços de emergência do Luxemburgo (CGDIS) confirmaram que de cada acidente resultou um ferido.

Entre as 15 e as 16 horas do dia 13 de novembro ocorreram cinco acidentes no Luxemburgo, dos quais resultaram cinco feridos, avançou a RTL.

Dois automóveis colidiram entre Dommeldange e Waldhof, um automóvel embateu uma mota em Limpertsberg, na Avenida Victor Hugo, enquanto outro automóvel se despistou e chocou contra uma árvore entre Roedt e Assel.

Dois feridos graves em acidente perto de Kopstal O condutor que provocou o acidente foi submetido ao teste de alcoolemia e acusou positivo, ficando com a carta apreendida.

Segundo a RTL, houve ainda colisões de dois automóveis entre Roost e Mersch, bem como em Oberkorn.

O CGDIS informou que este sábado, uma pessoa ficou ferida em cada acidente, resultando em cinco vítimas em apenas uma hora nas estradas do Luxemburgo.



