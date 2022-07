Houve também um incêndio florestal em Kautenbach.

Acidentes viação

Cinco feridos em acidentes nas estradas do Luxemburgo

Houve também um incêndio florestal em Kautenbach.

Ao longo do dia de ontem ocorreram ainda outros acidentes nas estradas do Grão-Ducado a quem as equipas do CGDIS prestou socorro.

Durante a tarde de sábado, uma criança foi atropelada por um automóvel em Clervaux, no norte do país. A vítima menor ficou ferida e foi assistida pelos serviços de emergência locais, noticia a RTL.

Num acidente envolvendo dois automóveis na autoestrada A6 três pessoas ficaram feridas. As equipas de socorro estiveram no local para dar assistência.

Na via entre Brandenbourg e Gralingen, um motociclista despistou-se tendo caído da mota. Ficou ferido, sofrendo várias lesões, de acordo com o CGDIS, citado pela RTL.

Seis meses de prisão para jovem que atropelou mortalmente portuguesa na passadeira Sentença foi conhecida esta quinta-feira de manhã, no Tribunal do Distrito do Luxemburgo. Os pais de Kika consideram que a pena é curta e afirmam que não foi feita justiça.

Em Esch-sur-Alzette, na rue Léon Kinsch, dois automóveis colidiram, não havendo porém informações sobre as causas e as consequências do acidente.

Incêndio em Kaurenbach

Na manhã de sábado, as chamas eclodiram próximo Kautenbach. O incêndio deflagrou perto da CR331 na direção de Alscheid. No local estiveram equipas de Kiischpelt e de Goesdorf, informou o CGDIS.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.