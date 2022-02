Os cinco municípios estão otimistas sobre a eventual fusão, mas o orçamento estimado pelo Ministério do Interior - 60 milhões de euros - é apenas metade daquilo que foi pedido.

Mudanças

Cinco comunas do norte do Luxemburgo poderão fundir-se

Redação

Cinco comunas do norte do Luxemburgo- Diekirch, Bettendorf, Ettelbruck, Schieren e Erpeldange-sur-Sûre - estão em negociações sobre uma potencial fusão. A reunião entre os burgomestres dos cinco municípios com o Ministério do Interior deveria ter acontecido em janeiro, mas foi adiada.

O burgomestre de Bettendorf, Pascale Hansen, estima que os principais conselheiros comunais irão conseguir reunir-se na próxima semana no sentido de encontrar uma posição comum, avança a RTL.

Um encontro com a ministra do Interior, Tania Bofferding, deverá acontecer depois das férias de Carnaval.

Os cinco municípios estão otimistas sobre a eventual fusão, mas o orçamento estimado pelo ministério - 60 milhões de euros - é apenas metade daquilo que foi pedido.

Apesar do Ministério do Interior acreditar que os municípios se irão fundir, a última palavra é das comunas.

