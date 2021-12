Nas pessoas não vacinadas, o risco de infeção é três a cinco vezes superior, indica a ministra da Saúde, Paulette Lenert, apelando à vacinação.

Luxemburgo 2 min.

Covid-19

Cinco casos de Omicron registados no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA O aumento dos casos desta nova variante será rápido, estima a ministra da Saúde, realçando que as infeções duplicam a cada dois ou três dias. Por isso, há que ser prudente e adotar medidas restritivas.

Já foram registados cinco casos de infeção com a nova variante no Grão-Ducado, indicou esta quarta-feira a ministra da Saúde, Paulette Lenert na conferência de imprensa do anúncio das novas medidas no Grão-Ducado.

Nas pessoas não vacinadas, o risco de infeção é três a cinco vezes superior, indicou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, apelando à vacinação.

Bares e restaurantes fecham às 23h e máscara obrigatória nas escolas A partir de 25 de dezembro, os cafés, bares e restaurantes e todo o setor da Horeca vão encerrar às 23h.

Entre as novas regras, nos estabelecimentos da Horeca e locais com mais de 10 pessoas passará a ser adotado o sistema 2G+ do CovidCheck: isto é, além do certificado de vacinação ou recuperado, terá de ser feito um teste rápido no local, para garantir a não infeção e o contágio.

As medidas adotadas esta quarta-feira no Luxemburgo visam diminuir o impacto da evolução dos casos no país, devido ao elevado nível de contágio da nova variante.

Os cientistas da Task Force estimam que devido à Omicron as novas infeções no Luxemburgo poderão chegar às mil por dia em fevereiro.

"Esta variante é muito contagiosa", referiu o primeiro-ministro, mais do que as anteriores. Além de que se desconhece ainda sobre a sua gravidade. "Quanto mais pessoas infetadas, maiores os riscos de hospitalizações e maior a probabilidade de as pessoas morrerem", acrescentou Xavier Bettel.

Omicron. Os cinco grandes perigos da nova variante Propaga-se a um ritmo alucinante e só as duas doses da vacina não chegam para uma proteção eficaz. O que se sabe até agora sobre a nova estirpe da covid-19 que está a cancelar as festas natalícias pelo mundo.

"E, quanto mais doentes houver, maior a possibilidade de necessidade de isolamentos e o sistema hospitalar pode ficar sob pressão. Além de que os próprios profissionais de saúde, bem como bombeiros e outros agentes, podem ficar doentes também, e haver falta de pessoal", estimou ainda.

Testes rápidos e uso da máscara

A nova variante Omicron transmite-se por aerossóis e, por isso, há que evitar os grandes ajuntamentos no interior, pediu Xavier Bettel. Desta forma, a ideia é combinar os testes rápidos com o certificado, para quem ainda não tem a dose de reforço.

Ao mesmo tempo, o uso da máscara contribuiu para prevenir a propagação e diminuir o risco de infeção, disse ainda o primeiro-ministro, justificando a necessidade de voltar ao uso da máscara obrigatórias nas escolas, tanto para alunos como professores.

Paulette Lenert apelou mais uma vez à vacinação de todos, reiterando que esta é a melhor arma contra uma doença mais grave.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.