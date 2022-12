Um automobilista terá entrado no túnel em contramão provocando uma colisão com vários veículos.

Sinistralidade

Cinco carros envolvidos em grande acidente num túnel da capital

Diana ALVES Um automobilista terá entrado no túnel em contramão provocando uma colisão com vários veículos.

Cinco carros estiveram envolvidos num grande acidente, na manhã desta quinta-feira, no túnel René Konen (também conhecido como túnel Saint-Esprit), no centro da Cidade do Luxemburgo.

São esperadas perturbações ao nível da circulação na capital.

De acordo com a RTL, que cita a polícia, o acidente aconteceu pouco depois das 6h "no interior do túnel Saint-Esprit, que liga o campus de justiça ao boulevard Royal e à Côte d’Eich".

O túnel está completamente fechado até nova ordem. A polícia está no local, assim como as equipas dos serviços de socorro que estão a prestar assistência às vítimas. Não se sabe, para já, se há feridos.



