Cigarros de canábis vão ser vendidos no Luxemburgo

O fabricante suíço Koch&Gell obteve autorização para comercializar os seus cigarros Heimat em lojas do Grão- Ducado.

Os cigarros de canábis CBD (cannabidiol) chegam ao Luxemburgo, revela hoje o jornal L'Essentiel.

No site do fabricante suíço Koch&Gell, pode-se ler que o cânhamo é cultivado na Suíça. Os cigarros contêm 100% de cânhamo CBD sem tabaco ou nicotina. O preço de um maço de 20 cigarros será de cerca de 50 euros e pode ser comprado em qualquer local onde haja cigarros disponíveis. O cânhamo utilizado contém menos de 0,2% de THC, o agente psicoactivo da canábis, embora com um elevado teor de CBD. Os regulamentos exigem um nível de THC inferior a 0,3% e proíbem a presença de tabaco. A lista de ingredientes e um certificado de análise dos níveis de THC devem ser enviados para a Diretoria de Saúde antes de serem colocados no mercado, diz a lei. A partir de 1 de Dezembro, a CBD será tributada como o tabaco (33,15% de imposto especial de consumo e 17% de IVA).