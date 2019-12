Redes criminosas de mendicidade obrigam pessoas a atravessar as fronteiras diariamente para pedir nas ruas do Luxemburgo. Um “flagelo” que "tem de ser combatido", diz o CSV.

Ciganos transfronteiriços são forçados a mendigar no Luxemburgo

Ao Grão-Ducado continuam a chegar diariamente pessoas, sobretudo de etnia cigana, para mendigar nas ruas, muitas delas transportadas por criminosos que os obrigam à mendicidade.



Estes mendigos são vítimas de tráfico em redes de crime organizado que os forçam a mendigar, um “flagelo” que tem de ser combatido, como alerta o deputado Laurent Mosar, do CSV, na sua questão parlamentar dirigida aos ministros da Justiça, da Segurança Interna e dos Negócios Estrangeiros.

Este deputado recorda que o enfoque no combate ao crime de mendicidade forçada volta a ser recomendado no Relatório Nacional sobre Tráfico de Seres Humanos no Grão-Ducado, em 2017 e 2018, elaborado pela Comissão Consultiva dos Direitos do Homem (CCDH) no Luxemburgo.

Cooperação com países vizinhos

Para a CCDH este combate tem de se desenvolver em três frentes: através do “aumento do número de recursos policiais”; de uma “abordagem multidisciplinar, com a colaboração entre os serviços encarregues do combate ao tráfico de seres humanos e os que lutam contra o crime organizado”; e do “aumento da cooperação com os países vizinhos”.

Laurent Moser recorda também que o ‘Plano de Ação do governo para 2016’ já previa: "uma vigilância especial deve ser exercida nas áreas de tráfico de pessoas para fins de mendicidade forçada, incluindo pessoas de origem cigana que são transportadas diariamente dos países vizinhos para o Luxemburgo”.

Por tudo isto, o CSV questiona o governo sobre os avanços destas medidas e o que tem sido feito no Luxemburgo para um combate eficaz a este crime.

Na sua resposta os ministros da Justiça, Sam Tanson, da Segurança Interna, François Bausch e dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, lembram que o Comité de acompanhamento para o combate ao tráfico de seres humanos, presidido pelo Ministério da Justiça, “está empenhado nesta luta” e “pretende fortalecer esforços nacionais e internacionais para combater este flagelo”.

Prevenir e combater o problema

A missão deste comité é “estabelecer o acompanhamento e a coordenação das atividades de prevenção e avaliação do fenómeno do tráfico”.

Quanto a estatísticas nacionais de casos sobre a mendicidade forçada no tráfico de seres humanos elas não existem, pois as deteções são contabilizadas em separado. Por um lado, as de mendicidade punível e por outro as do tráfico. Isto a nível geral.

Entre 2017 e 2019 houve 36 casos de sanções a mendigos, dos sete em 2017, 21 casos de punição em 2018, e oito este ano, segundo os dados do governo. Quanto ao tráfico de seres humanos apenas 7 casos foram detetados nestes anos, um em 2017, e três em 2018 e outros três em 2019.

Vítimas e criminosos portugueses

O que de acordo com o CCDH do Luxemburgo está subavaliado. O tráfico de seres humanos no Grão-Ducado é ainda um crime invisível mas que está a aumentar, alerta esta comissão no seu recente relatório nacional.

De acordo com os dados a que a comissão teve acesso sobre o tráfico de seres humanos, entre 2017 e 2018, foram contabilizadas 31 vítimas, das quais 16 apenas suspeitas, 34 autores suspeitos em 31 casos de tráfico. Destes apenas 11 chegaram aos tribunais e oito pessoas foram condenadas. Tanto entre as vítimas como os autores houve portugueses.

