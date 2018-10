Equipa de investigadores liderada por Clément Thomas encontrou mecanismo que deixa células doentes a salvo dos ataques do próprio corpo humano.

Cientistas do Luxemburgo fazem descoberta sobre o cancro da mama

Uma equipa do Instituto de Saúde do Luxemburgo (LIH, na silga inglesa) encontrou um mecanismo que pode ser importante para o tratamento do cancro da mama. De acordo com o site do LIH, a equipa, liderada pelo doutor Clément Thomas, encontrou um mecanismo que leva a que as células cancerígenas contornem os ataques a que são submetidas pelas chamadas células Natural Killers (NK), integrantes do sistema imunitário.

A descoberta da equipa permitiu identificar o modo como as células cancerígenas se defendem, centrado numa "reorganização do chamado citoesqueleto", isto é, a própria estrutura da célula, no qual uma base de proteína (a actina) se define de forma aprofundada para não ceder perante o ataque do sistema imunitário. Percebendo isto, os cientistas do LIH ensaiaram em laboratório o controlo do processo de defesa e viram como as células NK destruíam as afetadas pela doença.

Os diversos passos do processo de investigação foram divulgados no número de agosto do "Cancer Research" sob o título "Actin Cytoskeleton Remodeling Drives Brest Cancer Cell Escape from Natural Killer-Mediated Cytotoxicity". A próxima etapa será a compreensão de como tornar ineficaz a defesa das células cancerígenas, impedindo a formação da barreira de actina.

Além de Clément Thomas, a equipa é composta pelos investigadores Antoun Al Absi, Hannah Wurzer, Coralie Guerin, Celine Hoffmann, Flora Moreau, Xianqing Mao, Joshua Brown-Clay, Rémi Petrolli, Carla Pou Casellas, Monika Dieterle, Jean-Paul Thiery, Salem Chouaib, Guy Berchem e Bassam Janji.

Os dados revelam que 78 mulheres por ano são vítimas de cancro da mama no Luxemburgo.



