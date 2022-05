Atualmente, está a ser feita uma avaliação sobre as áreas da capital que precisam de mais câmaras de vigilância.

Segurança

Cidade do Luxemburgo vai ter novas zonas de videovigilância

Redação Atualmente, está a ser feita uma avaliação sobre as áreas da capital que precisam de mais câmaras de vigilância. Os resultados deverão ser apresentados à autarquia no final de junho, anunciou esta sexta-feira o ministro da Segurança Interna.

A ideia é compilar uma lista dos locais que beneficiariam de uma maior vigilância, "como o Royal Hamilius ou Bonnevoie", exemplificou Henri Kox em entrevista à RTL. "Mas não depende só de mim", advertiu.

Depois de finalizada a avaliação, as conclusões serão apresentadas à autarquia, para que as novas zonas de videovigilância possam ser autorizadas pelo ministro antes do verão.

As novas câmaras de vigilância tinham sido anunciadas há algum tempo e têm o selo de aprovação da maioria do Conselho de Estado, que apenas pediu a apresentação de uma estratégia policial mais detalhada.

Câmaras de vigilância vão ser colocadas em todas as escolas básicas da capital Também está previsto alargar a colocação de portas automáticas nos estabelecimentos geridos pela Câmara Municipal da Cidade do Luxemburgo.

Mais de 700 candidatos à polícia

De momento, o ministro está à espera do parecer da Comissão Consultiva dos Direitos Humanos (CCDH). O esboço do plano deverá ser apresentado aos deputados depois do fim de semana prolongado.

Henri Kox aproveitou, também, para reconhecer o sucesso dos esforços de recrutamento de polícias no Grão-Ducado. Este ano, houve entre 700 a 800 candidatos, o maior número de sempre nas forças de segurança do país. "Podemos dizer que estamos bem preparados", considerou.

A colaboração entre as forças de segurança e os municípios é uma das prioridades da tutela e já está a ser posta em prática na capital e em Ettelbruck, onde "há reuniões regularmente para melhorar o trabalho conjunto entre as diferentes autoridades".

