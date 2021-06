Com a abolição do recolher obrigatório, dos horários mais prolongados no setor da Horeca e com as discotecas a poderem voltar a reabrir as suas portas, a cidade do Luxemburgo decidiu prolongar a distribuição dos vouchers.

Cidade do Luxemburgo vai continuar a distribuir vouchers para testes rápidos gratuitos

Com a abolição do recolher obrigatório, dos horários mais prolongados no setor da Horeca e com as discotecas a poderem voltar a reabrir as suas portas, a cidade do Luxemburgo decidiu prolongar a distribuição dos vouchers para a realização de testes rápidos certificados e gratuitos até 15 de julho, inclusive.

Esta oferta destina-se a todos aqueles que a partir de domingo, dia 13 de junho, queiram beneficiar de novas oportunidades de saída. As pessoas que desejam frequentar um estabelecimento que se situa no território da capital, como também os restauradores podem levantar esses vales no edifício da autarquia, para depois realizar o teste rápido num dos 18 centros de testes espalhados pela cidade do Luxemburgo.

A comuna deseja assim apoiar o setor da Horeca, o turismo e a cultura, facilitando todo o processo dos testes, com a distribuição de vouchers para os testes rápidos de antigénio certificados à covid-19.



