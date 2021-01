A maior comunidade estrangeira da cidade é a francesa, com mais de 21 mil residentes, seguindo-se a portuguesa, com 12.132 e depois a italiana, com 8.831

Cidade do Luxemburgo tem 124.500 habitantes de 165 nacionalidades

124.528. É este o número de habitantes registados na cidade do Luxemburgo a 31 de dezembro último, segundo dados divulgados hoje pela autarquia da capital.Cerca de 87.700 moradores são estrangeiros, o que equivale a mais de 70% do total da população residente no território da capital. Uma capital onde vivem cidadãos de 165 nacionalidades.

Em relação aos movimentos migratórios, a capital do Grão-Ducado acolheu cerca de 16.500 novos moradores em 2020: 4.282 provenientes de outra comuna do país e 12.265 vindos do estrangeiro. Quanto aos novos residentes originários de outro país, a cidade acolheu menos 2.200 face ao ano anterior.

E se, por um lado, houve gente a chegar, por outro, houve alguns a partir. Cerca de 7300 pessoas trocaram a capital por outra comuna luxemburguesa, ao passo que 4.600 emigraram para o estrangeiro. Feitas as contas, a cidade recebeu 16.500 novos moradores, mas perdeu 11.900.Já os números de nascimentos e de óbitos mantiveram-se estáveis, com 1.279 nascimentos e 640 óbitos.(Diana)

