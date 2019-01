São os mais recentes dados demográficos da autarquia da capital. A 31 de dezembro de 2018, 119.214 pessoas viviam no território da cidade do Luxemburgo. No total, foram contabilizadas 168 nacionalidades.

Cidade do Luxemburgo tem 119 mil habitantes de 168 nacionalidades

Diana Alves São os mais recentes dados demográficos da autarquia da capital. A 31 de dezembro de 2018, 119.214 pessoas viviam no território da cidade do Luxemburgo. No total, foram contabilizadas 168 nacionalidades.

Sem surpresas, a esmagadora maioria dos residentes é estrangeira. Falando de percentagens, os estrangeiros correspondem a 70,6% do total.

E são precisamente os estrangeiros que mais contribuem para o crescimento demográfico da capital do país. Em 2018, a cidade acolheu 17.368 novos moradores. Desses, mais de 13.000 vieram do estrangeiro, sendo que os restantes chegaram de outras comunas do país.

Em contrapartida, também houve moradores que deixaram a cidade do Luxemburgo: cerca de 7.500 mudaram de comuna e 4.600 foram viver para outro país.

Quanto ao sexo dos moradores da capital, os homens representam 51,4% do total, ou seja, eles são 61.216 e elas 57.998.

No ano passado, houve 1.214 nascimentos no território da capital e 586 óbitos.