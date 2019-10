Durou pouco tempo. As trotinetes elétricas da empresa Bird vão ser retiradas de circulação.

Cidade do Luxemburgo retira trotinetes elétricas de circulação

Durou pouco tempo. As trotinetes elétricas da empresa Bird vão ser retiradas de circulação.

O anúncio foi feito pela autarquia da cidade do Luxemburgo, após uma reunião entre as duas partes.

No seu site oficial, a comuna da capital adianta que todos os veículos serão recolhidos pela empresa norte-americana até ao final do dia de sábado, na sequência de um pedido feito pela própria autarquia.

Ao que tudo indica, a operadora tinha colocado os veículos em circulação sem a autorização da comuna. De acordo com a edição francesa do jornal Wort, as cerca de 350 trotinetes estiveram disponíveis nos bairros de Limpertsberg e Kirchberg durante apenas dez dias.

O grupo norte-americano Bird está presente em mais de cem cidades de todo o mundo, incluindo Los Angeles, Londres, Paris, Madrid, Berlim e Lisboa. Para já, no site da empresa aparece ainda a indicação de que o serviço também está disponível na cidade do Luxemburgo.

Uma informação que terá então de ser corrigida, depois do chumbo da autarquia. Segundo o Wort, as autoridades comunais justificam a decisão com “a falta de um quadro legal que justifique a presença dos aparelhos nas ruas da capital, mas também com o facto de haver outros dispositivos de mobilidade suave”. Em causa está o sistema de partilha de carros Carloh e a rede pública de bicicletas Veloh.

Diana Alves