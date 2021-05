Protesto exigia a criação de pistas adicionais para bicicletas e mais segurança para os ciclistas.

Cidade do Luxemburgo rejeita protesto de Provelo asbl

A associação sem fins lucrativos "Provelo" viu o seu plano de protesto queria realizar um protesto na cidade do Luxemburgo no próximo sábado.

De acordo com a notícia avançada pela RTL, as autoridades municipais da capital rejeitaram o pedido da Provelo, argumentando que no próximo sábado terá lugar um mercado de rua na Cidade do Luxemburgo e espera-se que muitos clientes apareçam com os seus carros.

Os membros da comissão Provelo vão reunir esta segunda-feira para decidir se devem ou não desafiar a decisão do município.

