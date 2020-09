Cidade do Luxemburgo. Piscinas reabrem a partir de 15 de setembro

As piscinas terão lotação limitada, vestiários e duches serão desinfetados após cada utilização e sem reserva prévia ninguém entra.

As piscinas municipais da cidade do Luxemburgo reabrem na próxima semana. Para garantir a segurança de todos, as piscinas terão lotação limitada, vestiários e duches serão desinfetados após cada utilização e sem reserva prévia ninguém entra.

A autarquia da capital anunciou que o centro aquático “Badanstalt” (situado na rue des Bains), a piscina municipal de Bonnevoie (rue Sigismund) e a piscina municipal de Belair (rue d’Ostende) ficam de novo acessíveis ao público a partir do próximo dia 15 de setembro.

Para garantir a segurança dos visitantes, todos os centros aquáticos terão de respeitar uma série de medidas sanitárias e administrativas. O uso de máscara é obrigatório desde a entrada no edifício da piscina até aos vestiários, inclusive.Haverá lotação limitada, variando entre 20 e 30 pessoas em simultâneo, consoante as piscinas. Já os espaços ‘wellness’ – como sauna, banho turco, espaço fitness ou vestiários coletivos – vão permanecer, para já, fechados. Até nova ordem, continuam também suspensas as aulas coletivas.

Para evitar as filas de espera e os ajuntamentos, é necessário reservar lugar. As reservas têm de ser feitas por telefone e são limitadas à semana em curso. Apenas aquelas para segunda-feira podem ser feitas na sexta-feira da semana precedente. Mas há mais regras: as marcações fazem-se por faixas horárias de duas horas (das 8h00 às 10h00, das 10h00 às 12h0, etc.) e um utilizador só pode reservar uma faixa horária de cada vez e, no máximo, para quatro pessoas.

Em comunicado de imprensa, a autarquia faz questão de sublinhar que o acesso às piscinas será negado aos visitantes que não tenham feito reserva.Estas medidas, assim como os contactos telefónicos das diferentes piscinas podem ser consultados em vdl.lu.



