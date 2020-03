Medida entra em vigor com efeito imediato.

Cidade do Luxemburgo fecha parques infantis

A cidade do Luxemburgo decidiu fechar todos os parques infantis que se encontram no território. A medida entra em vigor com efeito imediato e só terminará quando houver ordem em contrário.

A autarquia da capital decidiu assim aplicar medidas de contenção mais drásticas do que as anunciadas pelo primeiro-ministro luxemburguês. Xavier Bettel referiu no domingo passaso que as saídas à rua com as crianças são permitidas desde que se respeite o distanciamento social de dois metros. Agora, a comuna da cidade do Luxemburgo prefere prevenir do que remediar e mandou encerra assim todos os parques infantis da cidade. O aumento para 140 casos de pessoas infetadas com Covid-19 no país, deverá ter contribuído para esta decisão cujo objetivo é conter a propagação do coronavírus Covid-19.

O governo anunciou o encerramento obrigatório de restaurantes, bares , cafés , bibliotecas, ginásios, cinemas e instalações desportivas, a partir da meia-noite de domingo passado, 15 de março. Apenas os estabelecimentos essenciais à população estão abertos como supermercados, talhos, fornecedores, bancos e farmácias. O primeiro-ministro garantiu que existem "as reservas necessárias" para repor os bens essenciais nos supermercados.

Os estabelecimentos que não respeitem o encerramento obrigatório decretado serão mesmo sancionados. O país encontra-se praticamente parado com milhares de pessoas em regime de teletrabalho, incluindo os serviços da função pública que reduziram ao máximo as suas atividades presenciais.

