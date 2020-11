Cidade do Luxemburgo entre as favoritas dos expatriados

De um total de 66 cidades, a capital do Luxemburgo subiu do 22º lugar para o 18º no "Expat City Ranking 2020". É dos locais mais desejáveis em termos de trabalho, mas está no fim da tabela em termos de clima e custo da habitação.

De um total de 66 cidades, a capital do Luxemburgo subiu do 22º lugar para o 18º no "Expat City Ranking 2020". É dos locais mais desejáveis em termos de trabalho, mas está no fim da tabela em termos de clima e custo da habitação.

A cidade do Luxemburgo continua a ser uma opção desejável para quem decide trabalhar e viver longe do país natal. No "Expat City Ranking" de 2020, a capital subiu quatro lugares e está agora em 18º, entre as vinte favoritas dos expatriados.

O estudo contou com a opinião de 15 mil expatriados que vivem em 183 países de todo o mundo. Foi-lhes pedido que classificassem vinte e cinco aspetos da vida quotidiana do sítio onde vivem.

O inquérito foi levado a cabo pela InterNations, comunidade internacional de expatriados com quatro milhões de membros.



Nos vários iténs avaliados, a cidade com cerca de 120 mil habitantes atingiu o primeiro lugar na satisfação com o país como local de trabalho, mas roça o fim da tabela quando se trata de clima (60º), finanças e habitação (53º) ou custo de vida (54º).

A nível europeu, é Espanha o destino mais atrativo para os expatriados. Valência ocupa o primeiro lugar na lista de preferidos, com Alicante logo em segundo, seguido da portuguesa Lisboa a completar o pódio.

Entre os dez primeiros destinos, seguem-se cidade do Panamá (4), Singapura (5), Málaga (6), Buenos Aires (7), Kuala Lumpur (8), Madrid (9) e Abu Dhabi. Em 66º, o pior local do mundo para os expatriados é o Kuwait.





