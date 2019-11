Rede de transportes públicos, acesso aos serviços, crescimento económico e qualidade de vida são alguns dos indicadores que colocam a capital no quarto lugar. Lisboa é 48° da lista.

Cidade do Luxemburgo é das mais prósperas e inclusivas

A Cidade do Luxemburgo é uma das mais cotadas do mundo no que toca à prosperidade e inclusão dos cidadãos.

De acordo com o primeiro ranking "Prosperidade e Inclusão das Cidades" , apresentada ontem no museu Guggenheim de Bilbau pela consultora D&L Partners, a cidade do Luxemburgo é a quarta cidade com melhor índice mundial de inclusão económica e social.

A capital do Grão-ducado regista uma pontuação de 70,3 numa escala de zero a 100, graças sobretudo às suas infraestruturas públicas, como a rede de transportes públicos e o acesso aos serviços, mas também ao crescimento económico e à qualidade de vida.

"É uma imensa honra para a cidade do Luxemburgo estar incluída na primeira edição do índice Prosperity & Inclusion City Seal & Award de Bilbao e ver reconhecida os esforços consideráveis que ela levou e continua a levar a cabo para ser uma capital com vida, que oferece a mesma qualidade de vida a todos os seus habitantes", refere o colégio de vereadores da capital em comunicado.

Numa lista das 113 principais cidades mundiais, o ranking é liderado por Zurique (Suíça), enquanto o pódio é fechado pelas capitais da Áustria, Viena, da Dinamarca, Copenhaga.

Lisboa, aparece no lugar 48 da lista, com 55,5 pontos, enquanto Bruxelas, por exemplo, surge 11 lugares acima, no 37° posto (com 58.4) e Londres no lugar 33.

O 'top 10' é dominado por cidade europeias, à exceção de Taipé (Taiwan) e Otava (Canadá).

HB