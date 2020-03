O Grão-Ducado é o quarto país da UE com maior percentagem de crianças e adolescentes afetados por problemas de leitura nas zonas de tráfego aéreo.

Cidade do Luxemburgo é a pior capital da UE na exposição ao barulho dos aviões

O Grão-Ducado é o quarto país da UE com maior percentagem de crianças e adolescentes afetados por problemas de leitura nas zonas de tráfego aéreo.

(hdb) - A cidade do Luxemburgo é a capital da União Europeia (UE) com maior exposição ao ruído do tráfego aéreo



Em média, 40% dos residentes da capital estão expostos a níveis superiores a 55 decibéis (dB) durante o dia e ao final da tarde. A percentagem desce para 30% durante a noite (entre as 23h00 e as 7h00).

Os dados mais recentes da Agência Europeia do Ambiente revelam que atrás da cidade do Luxemburgo está a capital portuguesa. Lisboa é a segunda pior capital europeia em termos de ruído dos aviões, com 15% da população exposta a níveis superiores a 55 decibéis.

Fonte: AEA

A Agência Europeia do Ambiente sublinha ainda que Luxemburgo é o quarto país da UE com maior percentagem de crianças e adolescentes (entre os 7 e os 17 anos) afetados por problemas de leitura nas zonas de tráfego aéreo, com 6%. Portugal é o país com mais jovens afetados (6,8%).