Cidade do Luxemburgo é a mais segura do mundo

Desta vez, a cidade luxemburguesa é destacada no que toca à segurança pessoal. E a capital do Grão-Ducado aparece pelo segundo ano consecutivo no top 20 das cidades com melhor qualidade de vida, segundo o estudo anual da consultora Mercer.

De acordo com a edição 2019 do ‘ranking’ da Mercer, a cidade do Luxemburgo é a mais segura do mundo seguida por Basileia e Berna (na Suíça), Helsínquia (Finlândia) e Zurique (Suíça). Sana (229), Bangui (230) e Damasco (231) são as cidades mais inseguras, de acordo com esta análise.

Este ano a empresa norte-americana apresenta também um ‘ranking’ separado sobre segurança pessoal, “que analisa a estabilidade interna das cidades, níveis de criminalidade, aplicação da lei, limitações à liberdade individual, relações com outros países e liberdade de imprensa”.

Por outro lado, o Luxemburgo volta a surgir na 18.ª posição da lista das cidades com melhor qualidade de vida, mantendo assim o lugar alcançado no ano passado. À frente da lista com 231 cidades está Viena, com a melhor qualidade de vida a nível mundial pelo 10.º ano consecutivo, seguida por Zurique (segundo lugar) e por Auckland, Munique e Vancouver, que partilham o terceiro posto. Já Bagdade está na última posição, apesar de se terem verificado “melhorias significativas associadas aos serviços de segurança e saúde”.

Já Lisboa aparece na 37.ª posição na lista das cidades com melhor qualidade de vida em 2019 e é a 31.ª cidade mais segura do mundo.

De acordo com a consultora, na lista de cidades com a melhor qualidade de vida Lisboa subiu um lugar no último ano, do 38.º para 37.º posto, mantendo-se “acima de Madrid (no 46.º lugar), Barcelona (43.º), Paris (39.º), Londres (41.º) ou Nova Iorque(44.º)”.

Diana Alves (com Lusa)

