A comuna da cidade do Luxemburgo iniciou esta semana a distribuição de vouchers para a realização de testes rápidos à covid-19 e válidos durante 24 horas. Inicialmente esses vales podiam ser utilizados nas 14 farmácias da capital e no Hospital Robert Schuman.

Cidade do Luxemburgo com mais quatro centros de testes rápidos gratuitos

Susy MARTINS A comuna da cidade do Luxemburgo iniciou esta semana a distribuição de vouchers para a realização de testes rápidos à covid-19 e válidos durante 24 horas. Inicialmente esses vales podiam ser utilizados nas 14 farmácias da capital e no Hospital Robert Schuman.

Esta sexta-feira, a autarquia da capital informa que agora há quatro centros onde a testagem pode ser feita por um profissional e de forma gratuita.

Os quatro novos centros situam-se: no átrio do Hospital de Kirchberg, no Centro Hospitalar do Luxemburgo (edifício central), no parque de estacionamento da clínica Zitha e no centro de certificação de testes de antigénio gratuitos, no número 95 da Grand-Rue.

Graças a estes novos centros vai ser possível realizar os testes também durante os fins de semana e dias feriados, não estando assim dependente do horário de abertura das farmácias.

Desde 16 de maio que é obrigatório apresentar um teste negativo à covid-19 para poder consumir no interior dos cafés e restaurantes. Para apoiar o setor da Horeca, a autarquia da cidade do Luxemburgo decidiu distribuir vales pelos empresários do setor, que serão disponibilizados por sua vez aos clientes. Cada café e restaurante pode levantar na comuna um envelope com 100 vouchers para testes rápidos de antigénio, que podem depois ser distribuídos pelos clientes.

Quanto aos próprios residentes que quiserem ir a um restaurante também, esses também podem levantar um destes vales, no edifício da comuna da capital.

Logo no primeiro dia desta ação, a cidade distribuiu mais de 10 mil vales para a realização de testes rápidos gratuitos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.