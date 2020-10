Saiba aqui quais as linhas que vão ter mais viaturas a circular. Objetivo é evitar contaminação nos transportes públicos.

Cidade do Luxemburgo aumenta frequência de autocarros para evitar enchentes

Saiba aqui quais as linhas que vão ter mais viaturas a circular. Objetivo é evitar contaminação nos transportes públicos.

Os eleitos municipais na capital do Grão-Ducado decidiram aumentar a frequência de quatro carreiras do transporte público rodoviário. O objetivo é evitar que haja demasiados passageiros no mesmo autocarro. Com a dificuldade dos utentes respeitarem as regras de distância na hora de ponta, sobretudo nas linhas 12, 15, 23 e 24, a cidade do Luxemburgo decidiu aumentar o número de viaturas em circulação.

Apesar dos esforços diários para desinfetar os transportes, a nova oferta de autocarros entra em vigor a partir de segunda-feira, 5 de outubro, como medida para impedir a propagação do coronavírus entre os passageiros.

O diretor-geral da Luxtram, de acordo com Luxemburger Wort, afirmou que a chegada do elétrico à Gare no dia 13 de dezembro também pode sofrer adaptações se fosse necessário. Segundo André Von der Marck, esta é uma solução excecional, uma vez que a oferta é suficiente e a lotação está longe de ter regressado aos níveis pré-epidémicos.

No que diz respeito ao elétrico, os números indicam o transporte diário de cerca de 30 mil passageiros por dia antes de março. "Desde meados de setembro, este número subiu para cerca de 18-20 mil clientes".

Alterações aos horários:

- Linha 12: Celts/Parc de l'Europe (mais autocarros entre as 7.25 e as 9.25 e entre as 15.10 e as 16.25). Na direcção Parc de l'Europe/Celtes (entre as 7.08 e as 9.08 e entre as 16.38 e as 18.08h)

- Linha 15: Hamm/Kierch: às 15.29 em direção a Hollerich, Bouillon P+R.

- Linha 23: Gare Central/Lycée de Bonnevoie (entre as 6:41 e as 8:41 e na direção Bonnevoie/Gare Centrale entre as 14:59 e as 16:59)

- Linha 24: Hollerich, P+R Bouillon: 7:12 na direção do centro hospitalar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.