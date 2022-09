Ruas e edifícios do município vão estar menos iluminados e luz será reduzida uma hora. De acordo com os cálculos, vai reduzir o consumo anual em 8%.

Crise energética

Piscinas mais frias e edifícios às escuras. O plano da Cidade do Luxemburgo para o inverno

Thomas BERTHOL Ruas e edifícios do município vão estar menos iluminados e luz será reduzida uma hora. De acordo com os cálculos, vai reduzir o consumo anual em 8%.

A Cidade do Luxemburgo está empenhada em "dar um bom exemplo". Na quarta-feira, a burgomestre Lydie Polfer assegurou que a capital fará os esforços necessários com o objetivo de reduzir o consumo de gás para 15%. "Levamos muito a sério", disse.

Como é então o pacote de medidas de poupança da capital? Numa circular do início de agosto, o Ministério da Energia pediu aos municípios que não aquecessem os seus edifícios públicos acima dos 20º graus. Este será também o caso da capital, onde o termóstato vai descer um grau, dos 21º para os 20º graus. Esta diferença de temperatura irá poupar 6% de energia.



Teatros, museus e centros culturais vão seguir esta medida, com diferentes níveis de temperatura estabelecidos pelo ITM, diz Lydie Polfer.

As piscinas também não são poupadas. A temperatura da água, atualmente entre 27,5°C e 29°C, será reduzida para entre 26,5°C e 27°C. A temperatura das piscinas rasantes (sobretudo, as das crianças) será reduzida de 31°C para 29°C.

Menos luz pela cidade

Para além do gás, o plano da cidade visa alcançar 5% de poupança na eletricidade. Para tal, ruas e edifícios do município vão estar menos iluminados e luz será reduzida uma hora. De acordo com os cálculos, vai reduzir o consumo anual em 8%. A poupança de energia também se aplica à fortaleza, onde as luzes serão desligadas às 22h, em vez de uma da manhã. Esta medida corresponde a uma redução de aproximadamente 49% no consumo anual de energia.

Vários edifícios não vão ser iluminados (exceto em ocasiões especiais), incluindo a torre de água Ban de Gasperich, os edifícios oficiais e a fachada do Estádio do Luxemburgo.

O novo estádio de rugby e futebol está equipado com aquecimento de relva elétrico. Alex Goergen, chefe do departamento desportivo, explica o plano: "Vamos reduzir a utilização. Mas temos de ter o cuidado de não danificar a relva. É necessário um mínimo de aquecimento do relvado para o inverno. O nosso objetivo é garantir que ainda seja jogável em tempos de crise. Mas não podemos garantir a 100% que a qualidade será sempre superior."

O Cercle City na Place d'Armes "ficará iluminado, porque está num lugar com muito trânsito e é melhor para a segurança", explicou Polfer.

A capital corta no Natal

As luzes de Natal só serão acesas durante seis horas por dia, contra 19 horas por dia nos anos anteriores.

A edição do "Winterlights 2022" também não terá a mesma magia para os fãs do rinque de gelo, ausente da edição deste ano. "A pista de gelo era responsável por um terço do consumo de energia", justifica a burgomestre.

"Queremos dar um bom exemplo, mas esperamos que este esforço seja também feito por outros, porque o município com todos os seus edifícios é apenas responsável por 4,3% do consumo de energia da cidade.

Esta é uma mensagem dirigida diretamente às empresas, instituições e residentes. "Temos a firme intenção de acompanhar os cidadãos e de não desapontar ninguém", insistiu o primeiro vereador Serge Wilmes.

Wilmes indicou que o conselho de vereadores vai reunir-se depois da tripartida para discutir sobre uma extensão do subsídio de custo de vida e do bónus energético. Este bónus foi decidido pelo município no passado mês de março.







(Artigo original publicado na versão francesa do Luxemburger Wort)

