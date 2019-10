A 17. ª edição da‘Broschtkriibslaf’, a corrida solidária contra o cancro da mama, realiza-se este sábado, na cidade do Luxemburgo.

Cidade do Luxemburgo acolhe no sábado a 17.ª corrida solidária contra o cancro da mama

A 17. ª edição da‘Broschtkriibslaf’, a corrida solidária contra o cancro da mama, realiza-se este sábado, na cidade do Luxemburgo.

O percurso pelos bairros históricos da capital e pelo vale da Pétrusse tem como objetivo alertar para a importância do rastreio daquele que é o tipo de cancro mais frequente entre as mulheres.

No Luxemburgo são identificados mais de 500 novos casos todos os anos. E o Ministério da Saúde volta a lançar o alerta: quanto mais cedo a doença foi diagnosticada, maior é a probabilidade de cura e mais leve é a terapia.

A mamografia é o meio mais eficaz para lutar contra a patologia. O programa de rastreio do Ministério da Saúde destina-se às mulheres dos 50 aos 70 anos de idade.

A corrida solidária contra o cancro é organizada pela associação Europa Donna Luxembourg. A partida está marcada para as 10:00 da manhã de sábado, no centro cultural Neimënster, no Grund. O trajeto tem um total de quatro quilómetros, que os participantes poderão percorrer várias vezes, seja a correr ou a andar.