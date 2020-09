Esta tarde, a partir das 18h há uma ação de apoio a oito famílias ameaçadas de despejo pelo proprietário, na rue Glesener, na capital. São sobretudo guineenses e cabo-verdianos, com crianças.

Cidade do Luxemburgo: 25 despejos de arrendatários desde o fim de estado de emergência

Henrique DE BURGO Desde o fim de estado de emergência no país, prolongado até 31 de julho devido à epidemia de covid-19, foram registados 25 casos de despejos de inquilinos na cidade do Luxemburgo.

De acordo com a secção da capital do partido Déi Lénk (A Esquerda), no mês de agosto houve 18 despejos e nos primeiros dias de setembro há registo de mais sete casos na capital.



A Rádio Latina sabe, entretanto, que há mais expulsões que estão a ser preparadas. Segundo informações prestadas pela associação de apoio aos inquilinos "Défense des locataires LU", oito famílias de um edifício na rua Glesener, sobretudo guineenses e cabo-verdianas, estão a ser ameaçadas de expulsão pelo proprietário.

"São famílias com crianças que arrendam quartos e o proprietário quer pô-las na rua, com ameaça de corte de luz e água", disse à Rádio Latina, a vice-presidente do coletivo de apoio aos inquilinos, Aldina Ganeto.

Enquanto aguarda uma resposta da comuna da capital, a associação vai organizar esta tarde, a partir das 18h, uma ação de apoio aos moradores, em frente ao edifício em causa, na rua Glesener (n° 55), pedindo ao Governo a proibição de expulsões durante a crise de covid.

Esta é, de resto, uma reivindicação também do partido Déi Lénk, que vai igualmente participar neste protesto.

Covid-19: Surto obriga a encerrar fábrica belga da maior cervejeira do mundo A AB InBev, perto de Liége, que fabrica a Julpiler e a Budweiser tem um dos seus empregados em estado grave devido à infeção do vírus. Outros oito testaram positivo.

O partido de esquerda conseguiu contactar a comuna e refere, em comunicado, que o serviço de habitação da comuna da cidade do Luxemburgo, responsável pela assistência às pessoas em processo de despejo, alega “capacidade de realojamento saturada”.

O Déi Lénk pede à autarquia da capital que evite os despejos e aumente, "de forma imediata, as suas capacidades de alojamento de urgência".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.