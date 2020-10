Governo aconselha quem permaneça em teletrabalho, abrangido pelas medidas de quarentena e isolamento, a obter prova escrita de que há acordo por parte do patrão para esta opção de trabalhar à distância.

Cidadãos em teletrabalho devem ter autorização da empresa

De acordo com um comunicado do Governo, os ministérios do Trabalho, da Segurança Social e da Saúde aconselham quem permaneça em teletrabalho, abrangido pelas medidas de quarentena e isolamento, a obter prova escrita de que há acordo por parte do patrão para esta opção de trabalhar à distância.

Este documento será preferível à utilização do certificado de incapacidade, já que esta opção só é possível quando o trabalhador estiver efetivamente doente e com sinais de infeção.

O Governo acrescenta que esta possibilidade de recorrer ao teletrabalho não põe em causa o cumprimento das medidas de quarentena ou de isolamento previstas na ordem emitida pelas autoridade de saúde.

