Cidadão morto pela polícia em Bonnevoie era holandês

Autoridades revelam resultado da autópsia e indicam que o homem tinha 51 anos, vivia na Alemanha e estava inibido de conduzir devido a várias infrações de trânsito.

As autoridades luxemburguesas revelaram que o homem atingido mortalmente pelo disparo de um agente policial em Bonnevoie, no passado dia 11, era um cidadão holandês de 51 anos que vivia na Alemanha.

De acordo com o comunicado divulgado hoje por uma porta-voz da administração judiciária, o homem "era conhecido das autoridades judiciárias e policiais do Luxemburgo por diversas infrações ao Código da Estrada no território do Grão-Ducado e estava sob interdição de conduzir".

O documento indica ainda que "o inquérito da Inspeção-geral da polícia sobre o assunto prossegue".

Recorde-se que a polícia Grã-Ducal agiu para imobilizar um Mercedes preto cujo condutor não obedeceu a uma ordem de paragem num controlo de rotina, na rue des Ardennes, perto da igreja de Bonnevoie.

Segundo fontes policiais, o condutor procurou escapar-se a um controlo policial de rotina e tentou atropelar um agente que, de imediato, reagiu com disparos sobre o veículo. A viatura acabou por embater numa árvore da place Léon XIII na tentativa de fuga.

De início gravemente ferido, o fugitivo foi assistido no local e posteriormente transportado ao hospital. Contudo, acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu.

