O projeto, inicialmente orçado em 39 milhões de euros, vai afinal ter uma verba de 47,5 milhões de euros.

Mobilidade

Ciclovia entre Esch e Belval vai custar mais do que o previsto

Glenn SCHWALLER O projeto, inicialmente orçado em 39 milhões de euros, vai afinal ter uma verba de 47,5 milhões de euros.

A pista ciclável (PC) 8, um novo percurso de 1,9 quilómetros que vai ligar o centro de Esch e Belval, vai custar 47,5 milhões de euros. O montante consta da lei de financiamento apresentada à Câmara no início do mês pelo ministro François Bausch (Déi Gréng), medida que foi tornada necessária pelo facto de todos os projetos que custam mais de 40 milhões de euros exigirem a aprovação dos parlamentares.

O custo do chamado 'caminho do estudantes' é, portanto, cerca de um terço mais elevado do que o inicialmente anunciado, aquando do início das obras, em junho de 2021. Interpelado pelo Luxemburger Wort, o Ministério da Mobilidade confirmou o aumento dos custos da empreitada.

Ciclovia de dois quilómetros entre Esch e Belval vai custar 39 milhões de euros As obras de construção arrancaram na quarta-feira, 30 de junho.

Pista deverá ser inaugurada em dezembro

Segundo o governo, o aumento do orçamento deveu-se à necessidade de efetuar trabalhos adicionais durante o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, o número de fundações que sustentam a estrada teve de ser aumentado por causa das condições geológicas e geotécnicas do terreno em que a PC 8 está construído.

A metodologia de construção e a rota da ciclovia também teve de ser adaptada. "Além disso, houve um aumento geral dos custos de construção e dos materiais de construção", acrescenta o Ministério da Mobilidade.

A nova ciclovia para o ano cultural de Esch já deveria ter sido concluída, mas o início dos trabalhos foi atrasado devido a longas negociações com a ArcelorMittal, proprietária dos terrenos por onde passa uma grande parte da ciclovia. Espera-se, agora, que as primeiras bicicletas possam circular na pista a partir de dezembro.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.