Tanto o lado belga como o luxemburguês estão entusiasmados com o projeto. Mas a implementação deste troço não está isenta de constrangimentos.

Mobilidade transfronteiriça

Ciclovia entre Arlon e Luxemburgo está a ser estudada

Tanto o lado belga como o luxemburguês estão entusiasmados com o projeto. Mas a implementação deste troço não está isenta de constrangimentos.

No final de novembro, os países do Benelux e da Renânia do Norte-Vestefália lançaram um roteiro conjunto de ciclismo com novas iniciativas para estimular a utilização da bicicleta e servir de modelo para a União Europeia (UE). O roteiro destina-se a encorajar as pessoas a dar prioridade a este transporte, a fim de gerar consequências positivas tanto para o ambiente como para a mobilidade.

Como sabemos, este modelo de mobilidade suave é mais do que nunca defendido no Luxemburgo, particularmente para aliviar o congestionamento nos eixos transfronteiriças. Um estudo realizado à margem deste roteiro comum examinou a possibilidade de implementar uma ciclovia que ligasse Arlon, na Bélgica, à Cidade do Luxemburgo. De acordo com o estudo, a realização deste traçado só traria vantagens.

Várias dezenas de quilómetros separam as duas cidades. No entanto, segundo o estudo, bastaria investir pouco menos de três milhões de euros para gerar mais de 25 milhões de euros em benefícios. O estudo explica que isto se traduziria em melhorias significativas na saúde, menos poluição, menos engarrafamentos e, portanto, mais produtividade. Independentemente do cenário (uma nova ciclovia ou melhoria da infraestrutura existente), todos ganhariam se o número de novos ciclistas aumentasse apenas em 4%.

Discussões em curso

Tudo isto é muito encorajador, mas será que o Luxemburgo e o seu vizinho belga estão dispostos a concretizar este plano? Parece que sim. Questionado pelo deputado Jean-Philippe Florent, o ministro da Mobilidade da Valónia Philippe Henry (Ecolo) confirmou que estão em curso discussões entre a cidade de Arlon, a associação intercomunal Idelux, os municípios de Steinfort e Capellen e o Ministério da Mobilidade do Luxemburgo.

A ideia seria apresentar uma candidatura ao financiamento do INTERREG VI para o estudo e construção de uma ligação ciclável entre Arlon e Capellen (16 quilómetros), que serviria Steinfort, a estação de Kleinbettingen, Mamer e a Zona de Atividade Económica (ZAE) Windhof. Aparantemente a N4, bem conhecida dos trabalhadores transfronteiriços belgas, seria o local para instalar esta ligação. Esta é a solução mais "lógica" para o ministro valão.

Com as obras ferroviárias na linha Bruxelas-Luxemburgo a arrastarem-se e o projeto de uma via para a partilha de carros na A6 aparentemente parado, não se sabe quando é que esta ciclovia "expresso" poderia ver a luz do dia. "Em junho de 2023, a região deverá validar a sua eventual participação com base em estimativas orçamentais a serem aplicadas potencialmente em 2024", nota o ministro.

Finalmente uma alternativa credível ao carro?

Em qualquer caso, o governante diz estar pronto a apoiar a iniciativa. "Parece-me desde logo que este é um projeto a ser apoiado, porque lembro regularmente as pessoas das vantagens económicas de aumentar a quota modal do ciclismo. Esta iniciativa constituirá uma alternativa credível ao automóvel para as pessoas que viajam para o Luxemburgo."

A mesma recetividade existe do lado do Luxemburgo. Numa resposta parlamentar a uma pergunta dos deputados Chantal Gary e Djuna Bernard (déi Gréng), o ministro da Mobilidade François Bausch (déi Gréng) acrescenta que tal projeto é parte integrante do Plano Nacional de Mobilidade 2035.

O governante recapitulou as características, e possíveis constrangimentos, que a rota Arlon-Luxemburgo implicaria. "Ela prevê um número mínimo de paragens para ciclistas, declives e curvas adaptadas a uma velocidade de 25 km/h e uma separação dos fluxos de peões", explicou. Estas são as condições não negociáveis para a ciclovia ser classificada como "itinerário ciclável express".

Um constrangimento importante

Contudo, o ministro não ignora o facto de que o grau de urbanização ao longo da estrada de Arlon tornará "difícil" cumprir estes requisitos através de Bertrange e Strassen até ao centro da Cidade do Luxemburgo. "No entanto, é a qualidade real da infraestrutura ciclável que interessa e atrai os ciclistas, não a classificação que vai ter", assegura o ministro.

Tal como o seu homólogo belga, François Bausch está convencido dos méritos desta rota. "O estudo encomendado pelos países do Benelux e da Renânia do Norte-Vestefália estima que entre 4% a 20% mais ciclistas utilizariam a rota de bicicleta planeada se esta cumprisse os critérios para esta classificação."

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

