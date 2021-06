Foram algumas centenas de ciclistas que não se deixaram intimidar e saíram à rua para exigir melhores infraestruturas no Grão-Ducado.

Ciclistas em protesto exigem melhores condições no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Foram algumas centenas de ciclistas que não se deixaram intimidar e saíram à rua para exigir melhores infraestruturas no Grão-Ducado.

Nem a chuva do passado sábado deteve cerca de 500 ciclistas, que responderam ao apelo da associação ProVelo e compareceram no protesto marcado para as 15h no Plateau du Saint-Esprit.

Sob o lema "Ciclismo Seguro AGORA", a ProVelo exige "melhores condições" e a "melhor segurança possível" para os ciclistas. Os ciclistas reclamam que existem vários pontos perigosos na capital e pedem melhorias urgentes.



66 Fotos: Claude Piscitelli

"Queremos pedalar por estes pontos onde há falta de infraestrutura para bicicletas", disse Monique Goldschmit citada pela versão alemã do Wort. Monique é a presidente da ProVelo ASBL, que tem mais de 1.400 membros.











