Ciclista abalroado por carro roubado no Grund

O condutor ainda tentou fugir mas acabou detido pelas autoridades. As autoridades não revelam a gravidade dos ferimentos do ciclista.

Um ciclista foi abalroado esta sexta-feira no Grund, pouco depois das 17h da tarde, durante uma perseguição policial. Alertadas para o roubo de uma viatura no Montée de la Pétrusse, as autoridades lançaram o alerta.

Quando uma das patrulhas de segurança avistou o veículo iniciou-se a perseguição. Numa das curvas da parte baixa da cidade, o carro acabou por embater num ciclista. Ferido, foi assistido no local. As autoridades não revelam porém a gravidade dos ferimentos.

Além do condutor, as autoridades interceptaram um passageiro. Ainda tentaram fugir, sem êxito.

Além das dezenas de carros da polícia chamados ao local, os serviços de emergência médica também foram ativados. Até serem ouvidos pelo juiz de instrução criminal, num prazo de 24 horas, os dois homens vão ficar detidos.

