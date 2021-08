O alerta é feito pela Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo.

Ciberataque

Luxemburgo. Ataques de "phising" aumentaram nas últimas semanas

Ana Patrícia CARDOSO

O nome pode suar estranho, mas "phishing", é um roubo de dados sensíveis e acontece quando alguém se faz passar por uma entidade de confiança para conseguir dados de acesso, como passwords ou cartões de crédito.

Esta atividade fraudulenta tem sido detetada com mais frequência nas últimas semanas, alertou esta segunda-feira, 9, a Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL).

Segundo o comunicado, os ataques acontecem sobretudo por telefone, mas também há registos de e-mails. No caso, as vítimas recebem uma chamada/e-mail do "suporte da Microsoft", alertando para um "vírus" que terá sido detetado no computador e que o software está comprometido.

Segue-se depois a tentativa de acesso aos e-banking ou dados do cartão de crédito da pessoa em questão.

Também há casos de um e-mail "urgente" dos serviços de streaming da Netflix ou Amazon Prime a avisar que o pagamento da mensalidade foi recusado e que tem de atualizar os dados de pagamento, através daquele e-mail.

A ABBL apela a toda a população para estarem atentos a este tipo de situação e não fornecerem informação confidencial sem certeza do destinatário.





