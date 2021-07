Ainda que o Meteolux tenha emitido alertas laranjas e vermelhos devido ao risco de inundações, não esperavam que a precipitação atingisse os níveis a que chegaram.

Chuvas torrenciais

Meteolux. "Estas são as maiores inundações de que há memória nesta altura do ano"

Ana Patrícia CARDOSO Ainda que o Meteolux tenha emitido alertas laranjas e vermelhos devido ao risco de inundações, não esperavam que a precipitação atingisse os níveis a que chegaram.

As chuvas torrenciais que se abateram sobre a Europa central continuam a marcar esta sexta-feira, 16, com o número de mortos a aumentar a cada momento - está, neste momento, em 103 - e ainda há desaparecidos. A extensão total dos danos deverá demorar ainda alguns dias a apurar.

Em pleno verão, ninguém esperava um cenário como este, com o Luxemburgo a decretar "catástrofe natural". Mesmo para o Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, que emitiu vários alertas laranja e vermelho, devido ao mau tempo, a severidade da intempérie não foi calculada. "Em geral, não fomos apanhados de surpresa, mas os modelos meteorológicos subestimaram de fato as quantidades máximas de precipitação sobre o Luxemburgo", adianta Lucas Mathias, meteorologista do MeteoLux.

Cheias são o resultado de "uma falha monumental do sistema" As alterações climáticas aumentam agora o risco de as chuvas sazonais se tornarem catastróficas. Numa Europa mais quente, os cientistas esperam que as chuvas fortes se tornem ainda mais intensas e que as cheias se tornem mais frequentes.

Mathias traça o caminho dos alertas à medida que a tempestade se ia intensificando. "Havia muita incerteza nas previsões, especialmente para a região do Luxemburgo, até quarta-feira de manhã. Emitimos um aviso laranja (segundo nível de aviso mais elevado), às 07h00 de quarta-feira, para precipitação intensa. A Administração da Gestão da Água emitiu um aviso vermelho (nível de aviso mais alto) para inundações às 17h00". Houve também vários avisos amarelos emitidos pelo MeteoLux e pela AGE antes da publicação dos avisos laranja e vermelho para aumentar a sensibilização para o potencial de condições meteorológicas severas.

Ainda assim, o cenário revelou-se mais catastrófico do que o previsto. I meteorologista vai mais longe e arrisca a dizer que "É muito provável que estas sejam as maiores inundações desta época do ano de que há memória. Sobretudo no que diz respeito à grande extensão dos danos", com quatro países (Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos) com perdas significativas.

"Ai, meu Deus, a água vem com uma força que nos engole a vida inteira" Echternach é um cenário de desolação, com centenas de pessoas a serem resgatadas de barco e a deixarem para trás a vida que levaram anos a construir. Na capital, o pesadelo da noite de quarta regressou ao final da manhã de quinta. As histórias de quem avalia perdas, estragos e as memórias que a tempestade levou.

Segundo o Meteolux, as chuvas de 14 e 15 de julho excederam os níveis registados em 2016, durante as últimas grandes inundações. Assim, a precipitação máxima em 12 horas e 24 horas, respetivamente, atingiu acumulações de 74,2 l/m² e 79,4 l/m², contra 60,4 l/m² e 70,6 l/m² em 2016.

Para os próximos dias, o instituto prevê que o clima vai dar alguma trégua e "não é esperada precipitação significativa no Luxemburgo para os próximos sete dias".





